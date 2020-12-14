***ARZUM* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
14.12.2020 19:38
***ARZUM******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893121
BIST
18:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
18:057,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
18:059,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0543
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
18:05463,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 463,63
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|14,85
|529.726.123
|% 10,00
|
|VERTU
|10,67
|28.468.055
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.491.979
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,71
|733.283
|% 9,99
|
|UZERB
|46,46
|599.055
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,20
|78.129.138
|% -10,00
|
|SNPAM
|24,30
|11.121.839
|% -10,00
|
|SEYKM
|25,08
|15.082.109
|% -9,98
|
|BERA
|19,66
|220.652.006
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|4.408.001
|% -9,98
|
|GARAN
|9,66
|2.328.408.895
|% 1,36
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|THYAO
|12,55
|1.997.852.856
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|ODAS
|4,01
|1.565.077.566
|% 9,86
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,06
|1.049.703.801
|% 2,00
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8574
|7,8613
|% 0,24
|
|Euro
|9,5454
|9,5577
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,4844
|10,5370
|% 1,38
|
|Frank
|8,8639
|8,9173
|% 0,92
|
|Riyal
|2,0960
|2,1065
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-10,17
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,90
|49,90
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
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17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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