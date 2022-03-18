***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.03.2022 19:55
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin 2022/4 sayılı komite toplantısı ile yapmış olduğu öneriyle, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent 34330, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011596
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1031
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0605
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05917,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,56
|Açılış
|: 917,76
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7841
|14,8075
|% 0,72
|
|Euro
|16,3479
|16,3850
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,4468
|19,5443
|% 1,02
|
|Frank
|15,8059
|15,9012
|% 1,27
|
|Riyal
|3,9335
|3,9532
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|917
|918
|0,49
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,11
|