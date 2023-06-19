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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

19.06.2023 16:40
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komite'nin 2023/6 sayılı komite toplantısı ile yapmış olduğu öneriyle ve  Şirketimizin 23.05.2023 tarihli 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent 34330, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi Şirketimizin 19.06.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159924


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FORTE 17,73 25.140.714 % 9,99  
KONKA 38,74 94.415.786 % 9,99  
MACKO 77,05 31.935.612 % 9,99  
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Tam 9.659 9.917 -122,41  
Yarım 4.730 4.824 -60,00  
Çeyrek 2.365 2.412 -30,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,97 -0,24  
Gümüş Gr. 18,17 18,20 -0,18  
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