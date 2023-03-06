***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle tadiline karar verildiğini ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacağını 27.02.2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.Esas Sözleşme tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (06.03.2023) itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120641BIST