***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
24.12.2020 15:59
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
TÜM MADDELER 12/10/2020 15/10/2020 10182
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894769
BIST
17:161.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
17:167,5711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0694
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
17:169,2315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0987
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
17:16456,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,03
|Açılış
|: 456,02
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler17:14
|LUKSK
|27,94
|2.355.684
|% 10,00
|
|BRSAN
|33,66
|314.773.422
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.148.067.235
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,38
|838.514.192
|% -9,38
|
|NIBAS
|64,50
|19.317.005
|% -7,86
|
|PEKGY
|2,88
|763.760.202
|% -7,10
|
|GEDZA
|28,18
|44.679.670
|% -6,81
|
|GARAN
|9,99
|3.197.267.212
|% 0,30
|
|THYAO
|12,85
|1.673.168.758
|% 3,13
|
|PETKM
|5,14
|1.671.301.811
|% 1,78
|
|IPEKE
|13,78
|1.568.651.327
|% 8,93
|
|KOZAA
|15,75
|1.331.069.115
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,54
|1.041.510.540
|% -2,53
|
|PETKM
|5,14
|1.671.301.811
|% 1,78
|
|GARAN
|9,99
|3.197.267.212
|% 0,30
|
|YKBNK
|3,05
|890.276.291
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,88
|763.760.202
|% -7,10
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5685
|7,5774
|% -0,83
|
|Euro
|9,2232
|9,2350
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,2584
|10,3098
|% -0,31
|
|Frank
|8,4671
|8,5181
|% -1,21
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% -0,92
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|1,71
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-17,64
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,53
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,92
|50,92
|-0,32
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:26GUBRF
Yüzde 9.95 oranında artışla 62.45 lira fiyatla işlem gören hissede 525, 081 adet işlem
-
17:25GENTS
Yüzde 4.88 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 573, 318 adet işlem
-
17:24DESPC
Yüzde 5.43 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 865, 832 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 78 artarak (% 1.00 ) 1, 287
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, BRSAN, EMKEL, LUKSK, KOZAL, YESIL, SNKRN, GUBRF, POLTK, INTEM