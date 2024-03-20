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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

20.03.2024 21:02
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Faaliyet Raporu ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmaktadır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260802


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKYHO 7,04 241.070.366 % 10,00  
KFEIN 159,50 399.911.754 % 10,00  
KSTUR 8.635,00 12.091.955 % 10,00  
EMNIS 248,60 6.341.786 % 10,00  
EKIZ 71,55 3.916.044 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3556 32,3965 % 0,15  
Euro 35,3605 35,4272 % 0,67  
Sterlin 42,2234 42,4351 % 0,07  
Frank 37,2818 37,4687 % -0,17  
Riyal 8,8168 8,8610 % -0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,56 25,60 % 0,66  
Platin 909,92 911,88 % 0,66  
Paladyum 1.022,28 1.028,67 % 0,66  
Brent Pet. 86,08 86,08 % 0,66  
Altın Ons 2.186,91 2.187,27 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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