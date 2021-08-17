***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.210.000 148.360 18.635.298 -1.712.746 738.890 5.330.577 31.464.799 13.735.902 100.551.080 0 100.551.080Transferler849.958 12.885.944 -13.735.902Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-214.719 455.626Dönem Karı (Zararı)22.444.171Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-214.719 455.626Dönem Sonu Bakiyeler32.210.000 148.360 18.635.298 -1.927.465 1.194.516 6.180.535 44.350.743 22.444.171 123.236.158 0 123.236.158Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 0 131.776.680Transferler2.396.347 34.070.853 -36.467.200Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-313.228 1.373.809Dönem Karı (Zararı)39.556.413Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-313.228 1.373.809Kar Payları-11.769.746Dönem Sonu Bakiyeler32.210.000 148.360 18.635.298 -2.269.189 2.760.703 8.797.501 60.784.842 39.556.413 160.623.928 0 160.623.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.104.763 15.051.844Dönem Karı (Zararı)39.556.413 22.444.171Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39.556.413 22.444.171Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.911.436 24.606.297Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.394.162 3.601.819Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.176.299 607.329Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.176.299 607.329Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.627.546 8.025.760Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 457.916 3.601.819Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.169.630 4.423.941Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.464.037 5.686.296Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.464.037 5.686.296Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 11.911.680 6.825.055Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-614.778 -32.100Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-614.778 -32.100Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.047.510 -107.862İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.040.551 -25.962.392Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.211.385 -13.907.315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.211.385 -13.907.315Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.770.354 706.998İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.770.354 706.998Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-52.642.671 -13.036.028Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.215.315 2.812.337İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.215.315 2.812.337Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.631.456 -2.538.384Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.631.456 -2.538.384Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.572.702 21.088.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -9.689.600 -3.118.320Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.842.461 -2.917.912YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.531.697 -5.640.577Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.503.492 350.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.503.492 350.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.035.189 -5.990.577Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -5.035.189 -5.990.577FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.542.045 19.143.476Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri173.693.929 217.369.656Kredilerden Nakit Girişleri4 173.693.929 217.369.656Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-109.467.579 -192.449.621Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -109.467.579 -192.449.621Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.816.959 -1.981.845Ödenen Temettüler14 -11.769.746Ödenen Faiz-7.492.133 -4.625.929Alınan Faiz394.533 831.215YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.905.585 28.554.743Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.373.809 455.626NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.279.394 29.010.369DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 29.735.846 8.202.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.015.240 37.212.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 35.015.240 29.735.846Ticari Alacaklar329.849.873 290.277.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 329.849.873 290.277.157Diğer Alacaklar114.500 168.831İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 114.500 168.831Türev AraçlarStoklar7 187.167.133 134.708.043Peşin Ödenmiş Giderler22.952.888 8.337.084İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 22.952.888 8.337.084Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 4.312.826Diğer Dönen Varlıklar12.418.042 10.149.276İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.418.042 10.149.276ARA TOPLAM587.517.676 477.689.063TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR587.517.676 477.689.063DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.630.000 2.167.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.630.000 2.167.630Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller152.800 153.600Maddi Duran Varlıklar9 29.501.996 29.168.639Kullanım Hakkı Varlıkları11 7.132.569 6.776.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.877.172 4.930.134Peşin Ödenmiş Giderler1.411.221 471.106İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.411.221 471.106Ertelenmiş Vergi Varlığı17 13.623.769 9.819.334TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.329.527 53.487.179TOPLAM VARLIKLAR647.847.203 531.176.242KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar181.853.906 113.026.175İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar181.853.906 113.026.175Banka Kredileri4 178.327.885 110.144.113Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.526.021 2.882.062Ticari Borçlar237.207.176 217.039.371İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 27.739 35.872İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 237.179.437 217.003.499Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 602.068 4.068.631Diğer Borçlar0 24.605İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 24.605Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler33.259.624 32.061.667Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 33.259.624 32.061.667Türev Araçlar274.724 3.288.626Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar21 274.724 3.288.626Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.008.759 2.029.695İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.008.759 2.029.695Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 10.010.385 527.864Kısa Vadeli Karşılıklar10.666.801 16.262.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.890.651 11.074.550Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 5.776.150 5.187.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler198.704 1.502.111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler198.704 1.502.111ARA TOPLAM476.082.147 389.831.204TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER476.082.147 389.831.204UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.046.869 4.215.657İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.046.869 4.215.657Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.046.869 4.215.657Uzun Vadeli Karşılıklar7.094.259 5.352.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.251.304 2.505.772Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 3.842.955 2.846.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.141.128 9.568.358TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER487.223.275 399.399.562ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar160.623.928 131.776.680Ödenmiş Sermaye14 32.210.000 32.210.000Sermaye Düzeltme Farkları14 148.360 148.360Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 18.635.298 18.635.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)491.514 -569.067Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.269.189 -1.955.961Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.269.189 -1.955.961Yabancı Para Çevrim Farkları14 2.760.703 1.386.894Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.797.501 6.401.154Yasal Yedekler14 8.797.501 6.401.154Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 60.784.842 38.483.735Net Dönem Karı veya Zararı39.556.413 36.467.200TOPLAM ÖZKAYNAKLAR160.623.928 131.776.680TOPLAM KAYNAKLAR647.847.203 531.176.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 411.392.583 272.706.401 208.926.840 157.184.489Satışların Maliyeti15 -274.786.242 -186.428.035 -138.071.613 -105.356.772TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)136.606.341 86.278.366 70.855.227 51.827.717BRÜT KAR (ZARAR)136.606.341 86.278.366 70.855.227 51.827.717Genel Yönetim Giderleri16 -20.727.178 -12.692.955 -10.608.779 -6.182.441Pazarlama Giderleri16 -63.331.064 -39.747.649 -36.742.564 -19.102.225Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.676.867 2.436.311 -2.317.948 -257.076Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.452.854 -820.558 -825.365 802.188ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.772.112 35.453.515 20.360.571 27.088.163FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.772.112 35.453.515 20.360.571 27.088.163Finansman Gelirleri4.315.213 1.292.414 4.095.566 1.194.954Finansman Giderleri-13.619.232 -7.476.703 -8.997.833 -4.691.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.468.093 29.269.226 15.458.304 23.591.462Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.911.680 -6.825.055 -1.759.018 -5.507.380Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -15.637.808 -13.736.577 -4.839.209 -7.431.984Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 3.726.128 6.911.522 3.080.191 1.924.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.556.413 22.444.171 13.699.286 18.084.082DÖNEM KARI (ZARARI)39.556.413 22.444.171 13.699.286 18.084.082Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları39.556.413 22.444.171 13.699.286 18.084.082Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-313.228 -214.719 -100.454 -78.247Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.2 -391.535 -268.399 -125.567 -97.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler78.307 53.680 25.113 19.562Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 78.307 53.680 25.113 19.562Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.373.809 455.626 349.524 158.312Yabancı Para Çevrim Farkları1.373.809 455.626 349.524 158.312Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.373.809 455.626 349.524 158.312DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.060.581 240.907 249.070 80.065TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.616.994 22.685.078 13.948.356 18.164.147Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.616.994 22.685.078 13.948.356 18.164.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958811BIST