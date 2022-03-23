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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2022 19:30
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Harbiye, Cumhuriyet Cd. No:50, 34367 Şişli/İstanbul, Hilton İstanbul Bosphorus Oteli'nin Şadırvan A Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi
2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
9 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 9.3. Maddesi gereğince, Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının kabulü
11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022- 31.12.2022 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Arzum - 2021 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Arzum - 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.03.2022 tarihli toplantısında Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 13:00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Harbiye, Cumhuriyet Cd. No:50, 34367 Şişli/İstanbul, adresinde bulunan Hilton İstanbul Bosphorus Oteli'nin Şadırvan A Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012520


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