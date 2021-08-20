***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
20.08.2021 09:45
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959593
BIST
10:131.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.440
10:138,5542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:1310,0006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0071
En Düşük
9,9367
10:13490,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,78
|Açılış
|: 490,73
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:13
|GESAN
|20,56
|161.519
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|PAMEL
|39,82
|6.035.330
|% 6,70
|
|SELGD
|7,85
|3.676.378
|% 5,94
|
|MARKA
|4,71
|664.737
|% -5,80
|
|PKENT
|2.001,30
|44.614
|% -4,47
|
|EMKEL
|2,92
|9.255.868
|% -3,95
|
|FONET
|15,18
|2.543.738
|% -3,19
|
|EDIP
|3,56
|4.480.324
|% -3,00
|
|GARAN
|9,34
|122.497.355
|% 0,54
|
|AGYO
|4,32
|73.357.684
|% 5,11
|
|THYAO
|12,26
|44.846.890
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,86
|44.033.582
|% 1,09
|
|KRDMD
|7,69
|43.002.480
|% 0,13
|
|EKGYO
|1,86
|44.033.582
|% 1,09
|
|AGYO
|4,32
|73.357.684
|% 5,11
|
|GARAN
|9,34
|122.497.355
|% 0,54
|
|ODAS
|1,43
|18.281.186
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|25.688.260
|% 0,39
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5498
|8,5542
|% 0,56
|
|Euro
|9,9912
|10,0006
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,6015
|11,6597
|% 0,52
|
|Frank
|9,2839
|9,3398
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2699
|2,2813
|% 0,57
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|6,11
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,21
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|
|B. Petrol
|66,80
|66,80
|0,35
|