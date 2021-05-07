***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
07.05.2021 16:45
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
07/05/2021
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 01.01.2021 - 31.03.2021 Geçici Vergi Beyannamesi'nde verilen konsolide olmayan mali tablosu ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılmakta olup, SPK mevzuatına göre raporlanan değerleri yansıtmamaktadır .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935272
BIST
16:381.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:388,2448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0248
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2330
16:3810,0027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
16:38485,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,99
|Açılış
|: 485,56
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:38
|IHGZT
|1,43
|7.474.766
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|172.666.047
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.348.425
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,00
|142.229.090
|% 8,57
|
|VAKFN
|15,54
|5.418.161
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|105.287.422
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,99
|80.937.524
|% -6,87
|
|PETKM
|6,49
|5.027.737.331
|% -5,94
|
|GARAN
|7,68
|1.885.674.619
|% 3,92
|
|KOZAL
|128,80
|1.521.519.539
|% 5,14
|
|KRDMD
|8,24
|950.687.499
|% -0,48
|
|TUPRS
|95,65
|821.198.327
|% 4,31
|
|PETKM
|6,49
|5.027.737.331
|% -5,94
|
|YKBNK
|2,13
|761.190.938
|% 2,40
|
|TSKB
|1,28
|436.256.305
|% 3,23
|
|GARAN
|7,68
|1.885.674.619
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,17
|218.043.759
|% 1,74
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2424
|8,2448
|% -0,30
|
|Euro
|9,9962
|10,0027
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,4665
|11,5240
|% 0,12
|
|Frank
|9,0834
|9,1381
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1959
|2,2069
|% -0,10
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|19,39
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,42
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,52
|67,52
|-0,57
|
Seans Raporu
16:38
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16:53MRSHL
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16:52
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16:52
INTEM, ISKUR, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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