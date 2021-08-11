***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021-30/06/2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021/2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi11/08/2021AçıklamalarArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 01.01.2021 - 30.06.2021 Geçici Vergi Beyannamesi'nde verilen konsolide olmayan mali tablosu ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılmakta olup, SPK mevzuatına göre raporlanan değerleri yansıtmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957373BIST