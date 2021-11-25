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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.11.2021 20:47
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 30.09.2021 tarih ve 2021/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 250.000.000 TL nominal değere kadar, vadesi 4 yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç limiti almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 2021/59 sayılı bülteni ile onaylanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979681


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