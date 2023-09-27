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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.09.2023 15:47
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK ve Borsa İstanbul Başvuruları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin planlanan borçlanma aracı ihracına yönelik olarak aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuş olduğu 08.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün itibarıyla gerekli başvurularda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197633


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Tam 11.058 11.128 -30,00  
Yarım 5.546 5.587 -15,00  
Çeyrek 2.764 2.793 -8,00  
Gümüş.Ons 22,69 22,72 -0,15  
Gümüş Gr. 20,01 20,03 0,02  
B. Petrol 93,64 93,64 1,21  
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