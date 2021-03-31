***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
31.03.2021 20:55
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarih ve 2021/04 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikasının kabul edilmesine, kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922434
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0763
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0489
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6799
18:05452,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,59
|Açılış
|: 452,92
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2407
|8,2448
|% -0,94
|
|Euro
|9,6872
|9,7238
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,3268
|11,3836
|% -0,76
|
|Frank
|8,6797
|8,7320
|% -1,45
|
|Riyal
|2,1908
|2,2018
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|23,84
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|-1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203