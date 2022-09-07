***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.09.2022 14:00
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, Şirketimizin uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notu (TR) AA, kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notu (TR) A1+ olarak, görünümü ise stabil olarak teyit edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060985
BIST
15:173.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,69
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:1718,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:1718,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:17998,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 998,19
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ORGE
|12,98
|54.424.395
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.923.714
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.816.943
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.842.810
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|166.319.866
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,35
|52.272.420
|% -5,95
|
|FADE
|9,35
|169.809.596
|% -5,56
|
|YKBNK
|8,09
|5.992.738.016
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,13
|4.970.748.903
|% -2,83
|
|EKGYO
|4,93
|4.568.941.834
|% 9,31
|
|THYAO
|73,95
|4.137.116.696
|% 0,41
|
|SISE
|26,16
|3.442.251.574
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,93
|4.568.941.834
|% 9,31
|
|YKBNK
|8,09
|5.992.738.016
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,13
|4.970.748.903
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,41
|2.973.791.884
|% -1,14
|
|VAKBN
|10,92
|2.435.806.263
|% 8,33
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2327
|18,2427
|% 0,05
|
|Euro
|18,0422
|18,0530
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,7762
|20,8804
|% -0,75
|
|Frank
|18,4233
|18,5343
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,07
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,51
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,81
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.764
|6.846
|6,00
|
|Yarım
|3.296
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,07
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|-0,73
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32BRKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 007 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 06 artarak (% 0.46 ) 3, 720
-
15:31XU100
Endeks 3, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 63, 190.00 milyon TL de
-
15:31DESA
Yüzde 9.98 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 888, 672 adet işlem
-
15:30ALGYO
Yüzde 7.98 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 102, 060 adet işlem