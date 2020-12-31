***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyunun bilgisine,Şirket'imizin hisselerinin halka arz fiyatının 17 TL olduğu tüm kamuoyunun malumudur. Hisse fiyatımız 31 Aralık 2020 tarihinde 30,03 TL fiyatından açılış yapması üzerine, gün içerisinde %20'yi bulan düşüş sonucunda 24,62 TL fiyattan günü kapatmıştır. Bunun üzerine bazı yayın organlarında: "Hissenin dolaşımda olan payı 16 Milyon adet iken gün içerisinde gerçekleşen 45 Milyon adet hacim sonrası, akıllara dolaşımda olmayan pay satışı geldi" şeklinde haberler çıkmıştır.İzahname'nin 27.3 bölümünde belirtildiği üzere, Şirket'imizin halka arz sırasındaki ortakları, 180 gün boyunca dolaşımda olmayan paylara ilişkin herhangi bir işlemde bulunmayacaklarını açıkça beyan etmişlerdir.Bu minvalde, 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen hisse fiyatındaki düşüşün, Şirket'imizin izahnamede taahhüt veren ortakları ile bir ilgisi olmadığını ve basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896287BIST