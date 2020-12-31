***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 22:47
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyunun bilgisine,
Şirket'imizin hisselerinin halka arz fiyatının 17 TL olduğu tüm kamuoyunun malumudur. Hisse fiyatımız 31 Aralık 2020 tarihinde 30,03 TL fiyatından açılış yapması üzerine, gün içerisinde %20'yi bulan düşüş sonucunda 24,62 TL fiyattan günü kapatmıştır. Bunun üzerine bazı yayın organlarında: "Hissenin dolaşımda olan payı 16 Milyon adet iken gün içerisinde gerçekleşen 45 Milyon adet hacim sonrası, akıllara dolaşımda olmayan pay satışı geldi" şeklinde haberler çıkmıştır.
İzahname'nin 27.3 bölümünde belirtildiği üzere, Şirket'imizin halka arz sırasındaki ortakları, 180 gün boyunca dolaşımda olmayan paylara ilişkin herhangi bir işlemde bulunmayacaklarını açıkça beyan etmişlerdir.
Bu minvalde, 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen hisse fiyatındaki düşüşün, Şirket'imizin izahnamede taahhüt veren ortakları ile bir ilgisi olmadığını ve basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896287
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0516
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,0905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0264
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,02
|Açılış
|: 453,48
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4311
|7,4332
|% 0,68
|
|Euro
|9,0709
|9,0847
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1340
|10,1849
|% 1,10
|
|Frank
|8,3647
|8,4151
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9755
|1,9855
|% 0,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,81
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,74
|51,74
|0,11
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, AKBNK
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, UMPAS, MAALT, TKNSA, PSDTC, KSTUR, SNKRN, KRONT, OYAYO, CMBTN
-
17:57
OYAYO, TKNSA, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında