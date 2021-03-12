***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı ile Şirket Yönetim Kurulu üyesi Cenk Coşkuntürk 12.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Bu istifalar sebebiyle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12.03.2021 tarihinde,1. İstifa eden Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Faralyalı ile Cenk Coşkuntürk'ün yerlerine, Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü gereğince yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Ahmet Cüneyt Yavuz ile Elif Ateş Özpak'ın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,2. İstifa eden Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Faralyalı ile Cenk Coşkuntürk'e verilen tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline,3. Şirketimizin her türlü hukuki fiil, muamele, ticari işlem ve faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Başkanı Talip Murat Kolbaşı'nın Şirket kaşesi veya unvanı altında vazedeceği münferit imzası ile herhangi bir konu veya miktar sınırlaması olmaksızın en geniş şekilde temsil edilmesine,karar verilmiştir.Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları devam etmekte olup, Şirketimiz yönetim kurulu yapısının 2020 mali yılına ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanması akabinde, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulacak ve Şirket imza yetkileri yeniden düzenlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917966BIST