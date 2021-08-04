***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 04.08.2021 (bugün) tarihli toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'üncü maddesine dayanılarak düzenlenen "Kamuyu Aydınlatma Prosedürü"nün kabulüne karar verilmiş olup, ilgili prosedür ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954691BIST