***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz adına Avrupa'da satış yapması için kurulan ve %100'ü Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız Arzum Europe GMBH'nin Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmak ve Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda daha aktif rol oynamasını sağlamak adına, Şirketimizde halihazırda İhracat Direktörü olarak görev yapan Sn. Erhan Coşkun'un, 01.01.2022 tarihi itibarıyla Arzum Europe GMBH Bölgesel Satış Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956432BIST