***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 20:13
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz adına Avrupa'da satış yapması için kurulan ve %100'ü Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız Arzum Europe GMBH'nin Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmak ve Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda daha aktif rol oynamasını sağlamak adına, Şirketimizde halihazırda İhracat Direktörü olarak görev yapan Sn. Erhan Coşkun'un, 01.01.2022 tarihi itibarıyla Arzum Europe GMBH Bölgesel Satış Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956432
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,5949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5609
18:0510,1109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0503
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:05478,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,46
|Açılış
|: 478,73
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5934
|8,5949
|% -0,50
|
|Euro
|10,0948
|10,1109
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8558
|11,9152
|% -0,54
|
|Frank
|9,2752
|9,3310
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2847
|2,2961
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,56
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,75
|70,75
|1,71
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında