***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Müşteri Memnuniyeti Politikası ve Kalite Politikası Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiş olup, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası ekli şekilde oluşturulmuştur. Politikaların tamamı Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu politikalara Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetime İlişkin Politika ve Prosedürler bölümünden ulaşılabilmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090984BIST