***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 18:59
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Müşteri Memnuniyeti Politikası ve Kalite Politikası Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiş olup, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası ekli şekilde oluşturulmuştur. Politikaların tamamı Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu politikalara Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetime İlişkin Politika ve Prosedürler bölümünden ulaşılabilmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090984
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.083,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.083,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7106
|18,7259
|% 0,29
|
|Euro
|19,8760
|19,9049
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,5227
|22,6356
|% 0,60
|
|Frank
|20,1101
|20,2313
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9639
|4,9888
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-11,56
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.318
|7.378
|-21,00
|
|Yarım
|3.544
|3.612
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.777
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-1,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO