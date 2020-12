***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postayatirimci@arzum.comfinans@arzum.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoŞECAETTİN ARDA ALTINOK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0(212)4678080 yatirimci@arzum.comMUSTAFA AYDIN MUHASEBE MÜDÜRÜ 0(212)4678080 yatirimci@arzum.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 1 TRY 16427100 TRY 51 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İMTİYAZI İşlem GörmüyorB 1 TRY 15782900 TRY 49 İMTİYAZSIZ İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTALİP MURAT KOLBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Değil 10.71 A Bağımsız Üye DeğilAHMET FARALYALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Değil 0.63 B Bağımsız Üye DeğilYASEMİN REZAN KOLBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 8.42 A Bağımsız Üye DeğilALİ OSMAN KOLBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 9.52 A Bağımsız Üye DeğilCENK COŞKUNTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0.08 B Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894750BIST