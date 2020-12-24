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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.12.2020 14:05



***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci@arzum.com
finans@arzum.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞECAETTİN ARDA ALTINOK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0(212)4678080 yatirimci@arzum.com
MUSTAFA AYDIN MUHASEBE MÜDÜRÜ 0(212)4678080 yatirimci@arzum.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 1 TRY 16427100 TRY 51 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İMTİYAZI İşlem Görmüyor
B 1 TRY 15782900 TRY 49 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TALİP MURAT KOLBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Değil 10.71 A Bağımsız Üye Değil
AHMET FARALYALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Değil 0.63 B Bağımsız Üye Değil
YASEMİN REZAN KOLBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 8.42 A Bağımsız Üye Değil
ALİ OSMAN KOLBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 9.52 A Bağımsız Üye Değil
CENK COŞKUNTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0.08 B Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894750


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ECZYT 28,46 92.131.708 % 9,97  
SNKRN 16,33 1.334.635 % 9,97  
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Tam 3.017 3.095 -9,99  
Yarım 1.458 1.497 -4,83  
Çeyrek 731 749 -2,42  
Gümüş.Ons 25,75 25,79 0,15  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,01  
B. Petrol 50,93 50,93 -0,31  
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