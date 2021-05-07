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***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.05.2021 17:49



***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞECAETTİN ARDA ALTINOK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.07.2020 0(212)4678080 yatirimci@arzum.com
NESLİHAN AYDOĞDU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 05.04.2021 0(212)4678080 yatirimci@arzum.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 902328 / 903021 / 902330

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Seçim Yapınız 1 TRY 16427100 TRY 51 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İMTİYAZI İşlem Görmüyor
B Seçim Yapınız 1 TRY 15782900 TRY 49 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TALİP MURAT KOLBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 01.01.1990 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet 10.71 A Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi - Başkan
YASEMİN REZAN KOLBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.12.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 8.42 A Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi - Üye
ALİ OSMAN KOLBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.01.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 9.52 A Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi - Üye
SÜLEYMAN METE ZADİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 29.04.2021 İcrada Görevli CEO, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET CÜNEYT YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - CEO Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923774 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan
ELİF ATEŞ ÖZPAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923774 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması - Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SÜLEYMAN METE ZADİL Genel Müdür Mühendis CEO, Yönetim Kurulu Üyesi
ŞECAETTİN ARDA ALTINOK Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
ARİF EMRE ÜNAL Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Operasyonlardan Sorumlu Direktör, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MEHTAP YILDIZ Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü, Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı
SERHAN GİRAY Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satış Direktörü, Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
DİDEM ORAL İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ARZUM ASIA PACIFIC LTD. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİCARETİ 350000 350000 USD 100 BAĞLI ORTAKLIK
ARZUM EUROPE GMBH ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİCARETİ 25000 25000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE ŞUBESİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİCARETİ 50000 50000 USD 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935320


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Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,44 27,47 0,14  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,01  
B. Petrol 68,20 68,20 0,11  
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