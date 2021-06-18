***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTALİP MURAT KOLBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 01.01.1990 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 10.71 A Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi - BaşkanYASEMİN REZAN KOLBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.12.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 8.42 A Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi - ÜyeALİ OSMAN KOLBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.01.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 9.52 A Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi - ÜyeSÜLEYMAN METE ZADİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 29.04.2021 İcrada Görevli CEO, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET CÜNEYT YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - CEO Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923774 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - BaşkanELİF ATEŞ ÖZPAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923774 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943088BIST