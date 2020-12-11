***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
11.12.2020 23:27
***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892901
BIST
18:051.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.371
En Düşük
1.343
18:057,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0407
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8141
18:059,5125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0794
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4749
18:05463,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,72
|Açılış
|: 463,01
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|943.693
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.729.314
|% 10,00
|
|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
|
|OLMIP
|9,30
|11.214.642
|% -8,91
|
|ISATR
|251.000,00
|251.000
|% -8,56
|
|RHEAG
|4,07
|17.761.534
|% -7,71
|
|SAFKR
|12,32
|10.789.379
|% -7,37
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|GARAN
|9,53
|2.975.872.992
|% 0,32
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|TUPRS
|101,50
|1.490.321.884
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,33
|1.484.026.890
|% 3,50
|
|DOHOL
|3,06
|1.416.134.768
|% 0,33
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|TSKB
|1,82
|721.528.762
|% -0,55
|
|YKBNK
|3,00
|1.106.147.830
|% 2,04
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8447
|7,8496
|% -0,52
|
|Euro
|9,5064
|9,5125
|% -0,83
|
|Sterlin
|10,3251
|10,3769
|% -1,32
|
|Frank
|8,7718
|8,8246
|% -1,03
|
|Riyal
|2,0822
|2,0926
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|2,77
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,07
|
|B. Petrol
|49,97
|49,97
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU050
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, BERA, MZHLD, EPLAS, AKCNS, LINK, BRSAN, SELGD, SNKRN, BRKSN
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17:58
SILVR, CIMSA, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
TKURU, MARTI, MTRYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında