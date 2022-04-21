***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.09.2021 tarih ve 2021/025 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmasına karar verilerek, ekli görev ve çalışma esasları Şirket Esas Sözleşmesinin 9.3. Komiteler başlıklı maddesi gereğince 21.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin de eklenmesiyle birlikte Şirketimizin Yönetim Kurulu komitelerinin son durumu aşağıda kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmaktadır.Denetimden Sorumlu Komite: Elif Ateş Özpak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan), Ahmet Cüneyt Yavuz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Elif Ateş Özpak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan), Ahmet Cüneyt Yavuz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Üye), Neslihan Aydoğdu (Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi: Ahmet Cüneyt Yavuz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan), Elif Ateş Özpak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Üye), Şecaettin Arda Altınok Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı - Üye)Yürütme Komitesi: Talip Murat Kolbaşı (Yönetim Kurulu Başkanı - Başkan), Ali Osman Kolbaşı (Yönetim Kurulu Üyesi - Üye), Yasemin Rezan Kolbaşı (Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Üye)Sürdürülebilirlik Komitesi: Elif Ateş Özpak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Başkan), Süleyman Mete Zadil (İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Üye), Şecaettin Arda Altınok (Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı, Üye), Mehtap Yıldız (Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Üye), Arif Emre Ünal (Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Üye), Didem Oral (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı, Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022709BIST