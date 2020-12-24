***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.12.2020 09:16
***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ARZUM.E işlem koduyla 24/12/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 17,00 TL, Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894681
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:057,6407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
18:059,3385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0083
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
18:05461,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,17
|Açılış
|: 461,21
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|31,90
|6.258.694
|% 4,93
|
|KAREL
|21,04
|83.368.021
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,45
|96.973.213
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|SEKUR
|12,42
|2.689.542
|% 0,00
|
|KAREL
|21,04
|83.368.021
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,45
|96.973.213
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,33
|130.522.503
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|SEKUR
|12,42
|2.689.542
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 0,00
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6384
|7,6479
|% 0,10
|
|Euro
|9,3278
|9,3344
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,3215
|10,3733
|% 0,30
|
|Frank
|8,5707
|8,6224
|% -0,00
|
|Riyal
|2,0307
|2,0409
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|3,70
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:57TSGYO
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17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
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17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
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17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem