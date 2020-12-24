***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ARZUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ARZUM]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ARZUM.E işlem koduyla 24/12/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 17,00 TL, Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894681BIST