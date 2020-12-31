***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2020 14:44
***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARZUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896041
BIST
14:541.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:547,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:549,1182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0541
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:54453,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,30
|Açılış
|: 453,77
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:52
|MAALT
|111,10
|41.210.649
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.687.352
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.083.040
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.083.040
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.889.202
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,15
|2.383.906.102
|% 2,50
|
|SISE
|7,34
|1.161.719.090
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,80
|1.146.935.393
|% -9,29
|
|GARAN
|10,31
|789.948.621
|% -0,58
|
|AFYON
|5,13
|452.336.642
|% 1,79
|
|ZOREN
|2,84
|445.867.798
|% 5,19
|
|SISE
|7,34
|1.161.719.090
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|279.012.665
|% -0,47
|
|TSKB
|1,79
|189.659.068
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|326.484.048
|% 0,00
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4129
|7,4166
|% 0,45
|
|Euro
|9,0993
|9,1176
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1331
|10,1839
|% 1,09
|
|Frank
|8,4138
|8,4645
|% 0,92
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% 0,79
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,67
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,40
|
Seans Raporu
14:52
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