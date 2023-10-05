***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 16:30
***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARZUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200088
BIST
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18:008.483
En Düşük
|Değişim
|: 1,80%
|| 149,78
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0027,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
18:0029,1203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1342
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:001.612,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.612,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYDEM
|23,54
|685.383.884
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.278.894
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.037.755
|% 10,00
|
|BANVT
|124,30
|43.344.328
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|32.222.395
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|384.162.362
|% -9,98
|
|MANAS
|11,06
|231.428.465
|% -8,22
|
|BASCM
|11,00
|949.278
|% -8,18
|
|GIPTA
|38,78
|1.986.794.983
|% -6,64
|
|VBTYZ
|113,20
|236.426.918
|% -6,52
|
|THYAO
|241,00
|9.911.490.511
|% 1,05
|
|YKBNK
|18,91
|7.190.526.610
|% 4,76
|
|PETKM
|23,24
|7.155.006.977
|% 5,64
|
|TUPRS
|151,20
|7.009.954.842
|% 2,30
|
|ZOREN
|7,00
|6.830.740.000
|% -0,14
|
|ZOREN
|7,00
|6.830.740.000
|% -0,14
|
|EKGYO
|8,22
|4.132.807.628
|% 2,75
|
|YKBNK
|18,91
|7.190.526.610
|% 4,76
|
|PETKM
|23,24
|7.155.006.977
|% 5,64
|
|ADESE
|2,47
|648.168.321
|% -5,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5604
|27,5662
|% 0,14
|
|Euro
|29,0831
|29,1165
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,4134
|33,5809
|% 0,22
|
|Frank
|30,0330
|30,2139
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3269
|7,3637
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.862
|10.976
|-26,00
|
|Yarım
|5.448
|5.505
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.752
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,48
|18,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,06
|
Seans Raporu
18:00
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17:59SKBNK
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Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342