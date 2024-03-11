***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2024 10:08
***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARZUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257329
BIST
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10:279.296
En Düşük
|Değişim
|: 1,53%
|| 140,43
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.295
En Yüksek
9.369
10:2732,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0939
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,0215
En Düşük
31,9269
10:2735,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0983
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0000
|
35,3523
En Düşük
34,9689
10:272.244,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,16
|Açılış
|: 2.243,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KSTUR
|7.070,00
|6.773.060
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|25.584.756
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|149.619.644
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|14.846.748
|% 10,00
|
|UFUK
|289,00
|4.562.732
|% 9,99
|
|FONET
|38,88
|8.321.370
|% -10,00
|
|PEKGY
|22,48
|8.692.544
|% -9,94
|
|INGRM
|624,00
|68.849.139
|% -6,52
|
|EUKYO
|21,30
|1.857.765
|% -6,08
|
|DOBUR
|138,10
|9.978.262
|% -5,41
|
|THYAO
|284,50
|1.786.091.772
|% 1,88
|
|AKBNK
|43,34
|1.090.336.793
|% 3,59
|
|KCHOL
|178,60
|1.030.805.370
|% 2,29
|
|GARAN
|65,55
|987.244.592
|% 3,23
|
|ISCTR
|11,05
|848.507.158
|% 1,75
|
|ISCTR
|11,05
|848.507.158
|% 1,75
|
|ZOREN
|5,46
|203.316.791
|% 1,11
|
|YKBNK
|23,58
|844.505.804
|% 2,61
|
|EKGYO
|11,47
|339.053.810
|% 1,50
|
|AKBNK
|43,34
|1.090.336.793
|% 3,59
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9997
|32,0057
|% 0,30
|
|Euro
|35,0673
|35,0883
|% 0,30
|
|Sterlin
|42,4764
|42,6893
|% -0,04
|
|Frank
|37,6984
|37,8873
|% 0,03
|
|Riyal
|8,8163
|8,8604
|% -0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|916,92
|918,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,00
|1.023,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,71
|2.179,01
|% 0,66
|