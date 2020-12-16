***ARZUM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
16.12.2020 12:25
***ARZUM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893385
BIST
16:371.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:377,8170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:379,5338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:37465,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,94
|Açılış
|: 465,37
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:37
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.125.219
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.648.332
|% 9,95
|
|NIBAS
|81,00
|56.806.378
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,56
|12.749.603
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|THYAO
|12,88
|2.371.906.046
|% 1,98
|
|SISE
|7,25
|1.517.511.985
|% -1,09
|
|GARAN
|9,80
|1.495.731.375
|% 1,55
|
|ODAS
|4,09
|1.201.209.824
|% 2,00
|
|ASELS
|18,06
|973.042.998
|% 1,52
|
|ODAS
|4,09
|1.201.209.824
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,13
|780.764.327
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,10
|443.293.525
|% 0,00
|
|SISE
|7,25
|1.517.511.985
|% -1,09
|
|KLGYO
|2,68
|521.088.246
|% 8,50
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8134
|7,8170
|% -0,25
|
|Euro
|9,5278
|9,5338
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,5285
|10,5813
|% 0,21
|
|Frank
|8,7959
|8,8489
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0752
|2,0856
|% -0,35
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-0,01
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.133
|19,00
|
|Tam
|3.067
|3.147
|-13,99
|
|Yarım
|1.482
|1.522
|-6,77
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,09
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-0,04
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 1 artarak (% 0.72 ) 1, 266
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, UZERB, IDGYO, SNKRN, UMPAS, IZTAR, TMSN
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, SANFM, MZHLD, EPLAS, NIBAS, NUGYO
-
16:46
COSMO, SNKRN, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
IZMDC, SILVR, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında