***ARZUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2021 15:04
***ARZUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARZUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Evli tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966972
BIST
16:491.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,56
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|: 1.396
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|Önceki Kapanış
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504,51
En Düşük
498,94
BIST En Aktif Hisseler16:49
|PKENT
|3.178,10
|7.147.338
|% 9,97
|
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.808.027
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.641.859
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.641.196
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.196.118
|% -10,00
|
|BSOKE
|2,61
|35.685.482
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|38.046.643
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|19.159.255
|% -9,99
|
|MARTI
|1,52
|18.726.755
|% -9,52
|
|GARAN
|9,23
|1.085.088.712
|% 0,11
|
|MAREN
|10,25
|1.028.580.650
|% 1,99
|
|TUPRS
|119,50
|995.795.989
|% 3,02
|
|THYAO
|14,04
|949.522.622
|% 1,23
|
|SISE
|8,13
|413.142.859
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,00
|186.128.271
|% 2,04
|
|GARAN
|9,23
|1.085.088.712
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,36
|244.286.476
|% -0,84
|
|MAREN
|10,25
|1.028.580.650
|% 1,99
|
|THYAO
|14,04
|949.522.622
|% 1,23
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8639
|8,8660
|% 0,21
|
|Euro
|10,2737
|10,2774
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0190
|12,0793
|% 0,06
|
|Frank
|9,5152
|9,5725
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3563
|2,3681
|% 0,12
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-15,55
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,17
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|1,05
|
|Çeyrek
|798
|817
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,25
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