***ARZUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2021 14:57
***ARZUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARZUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Evli tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967963
BIST
15:261.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 19,99
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:268,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:2610,2800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0075
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:26502,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 502,34
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DOBUR
|29,04
|3.813.589
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.605.037
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.276.569
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.578.033
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.019.546
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|26.820.398
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.803.379
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|395.441.612
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,19
|1.601.123.408
|% 1,48
|
|GARAN
|9,33
|809.403.658
|% 1,19
|
|THYAO
|14,06
|728.354.157
|% 2,55
|
|EREGL
|16,78
|644.288.511
|% 3,90
|
|ASELS
|15,37
|627.878.580
|% 3,64
|
|PETKM
|6,19
|1.601.123.408
|% 1,48
|
|GARAN
|9,33
|809.403.658
|% 1,19
|
|ODAS
|1,45
|117.173.340
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,78
|122.979.165
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|119.650.827
|% 1,58
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8753
|8,8802
|% 0,11
|
|Euro
|10,2748
|10,2788
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0315
|12,0918
|% 0,13
|
|Frank
|9,5343
|9,5917
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3591
|2,3709
|% 0,01
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-1,43
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|-1,63
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|-0,78
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-1,22
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:38VAKKO
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 410, 108 adet işlem
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 12 artarak (% 1.71 ) 1, 492
-
15:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, GARAN, THYAO
-
15:36XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 9, 815.00 milyon TL de
-
15:36AKSA
Yüzde 4.49 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 876, 977 adet işlem