***ARZUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2022 12:10
***ARZUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ferhat Şaşmazer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063294
BIST
13:293.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,99
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
13:2918,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
13:2918,2652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0606
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
13:29991,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,57
|Açılış
|: 991,97
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ZOREN
|3,20
|387.288.894
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|65.297.337
|% 9,96
|
|IHLAS
|0,67
|69.627.612
|% 9,84
|
|ANELE
|3,69
|23.917.007
|% 9,82
|
|AKENR
|2,35
|70.771.458
|% 9,81
|
|ROYAL
|6,03
|1.797.055
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.460.356
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.690.105.994
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.352.398.935
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|2.197.268
|% -9,96
|
|ASELS
|35,50
|4.136.622.765
|% 7,58
|
|THYAO
|75,35
|2.846.954.764
|% 1,41
|
|ISCTR
|9,34
|2.840.401.181
|% -8,16
|
|YKBNK
|7,28
|2.833.568.637
|% -7,38
|
|VAKBN
|11,54
|2.352.398.935
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,28
|2.833.568.637
|% -7,38
|
|EKGYO
|4,42
|1.390.384.142
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,34
|2.840.401.181
|% -8,16
|
|VAKBN
|11,54
|2.352.398.935
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.013.327.559
|% -9,95
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2573
|18,2670
|% 0,21
|
|Euro
|18,2516
|18,2652
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9386
|21,0436
|% -0,22
|
|Frank
|18,9795
|19,0939
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8431
|4,8674
|% 0,14
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-9,16
|
|Altın Gr.
|992
|993
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|-50,00
|
|Tam
|6.710
|6.770
|-22,00
|
|Yarım
|3.270
|3.309
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|-0,66
|