***ARZUM* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.12.2020 14:04
***ARZUM******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892997
BIST
16:541.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 21,97
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
16:547,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
16:549,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
16:54462,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,13
|Açılış
|: 462,67
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:54
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|351.815.105
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|351.815.105
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|217.363.092
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,91
|2.002.630.273
|% 2,51
|
|SISE
|7,36
|1.991.390.551
|% 1,80
|
|GARAN
|9,74
|1.843.131.937
|% 2,20
|
|THYAO
|12,66
|1.710.819.234
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,11
|1.585.899.189
|% 1,26
|
|PETKM
|4,91
|2.002.630.273
|% 2,51
|
|ODAS
|3,96
|1.280.198.683
|% 8,49
|
|YKBNK
|3,09
|862.514.505
|% 3,00
|
|SISE
|7,36
|1.991.390.551
|% 1,80
|
|IHLAS
|1,39
|337.743.191
|% 7,75
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8445
|7,8487
|% 0,08
|
|Euro
|9,5496
|9,5565
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,5204
|10,5731
|% 1,73
|
|Frank
|8,8472
|8,9005
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0917
|2,1022
|% 0,34
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-11,54
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-17,00
|
|Tam
|3.053
|3.130
|-20,63
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-9,98
|
|Çeyrek
|740
|757
|-4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,65
|50,65
|0,67
|