***ARZUM******SAMAT******TKNSA******EREGL******SRVGY******JANTS******BTCIM******SODSN******SNGYO******DNISI******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ARZUM, AYES, BTCIM, DNISI, EREGL, JANTS, SAMAT, SODSN, SRVGY, TKNSA, SNGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ARZUM 1 ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HALİT GÖRKEM OKTAY 1,000AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E DİLAVER ÇİLİNGİROĞLU 4.586,840BTCIM 3 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E SEDA AKDEMİR 125,648DNISI 4 DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E CAN BİTLİSLİ 10.000,000EREGL 5 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E UĞUR DÖNGEL 405,640JANTS 6 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SULTANHİSAR BELEDİYEBAŞKANLIĞI 5.000,000SAMAT 7 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 300.000,000SODSN 8 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ALİ ATILAY UNCUOĞLU 18.751,250SRVGY 9 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 12.536,000SRVGY 10 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KEMAL ORKUN YEKDEŞ 7.639,160SRVGY 11 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MUSTAFA OĞUZ 3.000,000SRVGY 12 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MUSTAFA SEKİZLİ 9.000,000TKNSA 13 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. E CAN BİTLİSLİ 59.386,362SNGYO 14 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MUSTAFA SEKİZLİ 2.000.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949035BIST