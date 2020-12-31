***ARZUM* *TSPOR* *LOGO* *BRMEN* *SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.12.2020 09:16
***ARZUM******TSPOR******LOGO******BRMEN******SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARZUM, BRMEN, LOGO, SKTAS, TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895901
BIST
10:321.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
10:327,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0082
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3424
10:329,0744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0285
10:32446,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,18
|Açılış
|: 446,18
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,17
BIST En Aktif Hisseler10:32
|INTEM
|40,98
|6.318.813
|% 9,98
|
|TKNSA
|12,78
|30.143.930
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|34.856.278
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|2.154.434
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|SILVR
|8,25
|7.478.732
|% -5,28
|
|BRYAT
|468,70
|28.053.339
|% -5,16
|
|GUBRF
|87,80
|935.432.745
|% 4,46
|
|ARZUM
|26,16
|378.815.692
|% -4,32
|
|AFYON
|5,15
|182.901.679
|% 2,18
|
|GARAN
|10,30
|178.972.315
|% -0,68
|
|KRDMD
|5,78
|177.721.171
|% 0,87
|
|AFYON
|5,15
|182.901.679
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,10
|105.260.261
|% 0,32
|
|KRDMD
|5,78
|177.721.171
|% 0,87
|
|ODAS
|3,92
|98.715.231
|% -0,25
|
|GSDHO
|2,53
|60.169.406
|% 0,80
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3649
|7,3750
|% -0,11
|
|Euro
|9,0509
|9,0744
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,9865
|10,0365
|% -0,38
|
|Frank
|8,3024
|8,3524
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9521
|1,9619
|% -0,51
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-0,04
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|-0,08
|
Seans Raporu
10:32
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10:42
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10:42
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10:42
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