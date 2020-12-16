***ARZUM* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
16.12.2020 10:02
***ARZUM******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893334
BIST
11:321.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:327,8005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:329,5213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0121
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:32465,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,16
|Açılış
|: 465,15
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:32
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.578.554
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,72
|8.443.277
|% -9,63
|
|IZMDC
|11,50
|80.590.473
|% -8,95
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,81
|857.014.162
|% 1,66
|
|SISE
|7,37
|794.524.549
|% 0,55
|
|TUPRS
|110,10
|540.156.881
|% 1,66
|
|YKBNK
|3,13
|522.554.998
|% -0,32
|
|ODAS
|4,05
|406.104.122
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,13
|522.554.998
|% -0,32
|
|KLGYO
|2,61
|344.566.318
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,11
|274.332.550
|% 0,48
|
|SISE
|7,37
|794.524.549
|% 0,55
|
|ODAS
|4,05
|406.104.122
|% 1,00
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7946
|7,8005
|% -0,46
|
|Euro
|9,5134
|9,5213
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4912
|10,5438
|% -0,14
|
|Frank
|8,7692
|8,8220
|% -0,53
|
|Riyal
|2,0712
|2,0816
|% -0,54
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,45
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-15,37
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-7,43
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|50,84
|50,84
|0,08
|
Seans Raporu
11:32
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-
11:45IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 324 adet işlem
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11:44KLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 562, 929 adet işlem
-
11:43MERKO
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 195, 846 adet işlem
-
11:42FADE
Yüzde 4.58 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 469, 438 adet işlem
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 22 artarak (% 0.79 ) 1, 559