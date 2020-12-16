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***ARZUM* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

16.12.2020 10:02



***ARZUM******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893334


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BIST En Aktif Hisseler11:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 795.278 % 10,00  
IDGYO 7,60 9.578.554 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.037.201 % 9,99  
YAPRK 54,55 2.162.035 % 9,98  
UZERB 56,20 736.670 % 9,98  
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11:32 Alış Satış %  
Dolar 7,7946 7,8005 % -0,46  
Euro 9,5134 9,5213 % -0,13  
Sterlin 10,4912 10,5438 % -0,14  
Frank 8,7692 8,8220 % -0,53  
Riyal 2,0712 2,0816 % -0,54  
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11:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 6,45  
Altın Gr. 465 465 -2,16  
Cumhuriyet 3.097 3.114 -3,00  
Tam 3.068 3.145 -15,37  
Yarım 1.483 1.521 -7,43  
Çeyrek 744 761 -3,72  
Gümüş.Ons 24,92 24,96 0,43  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 0,04  
B. Petrol 50,84 50,84 0,08  
Seans Raporu 11:32
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