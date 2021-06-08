***ARZUM* *YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.06.2021 09:06
***ARZUM******YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [YESIL, ARZUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E % 3085,18518 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 3,229 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) ARZUM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3654065 TL Teorik Fiyat: 19,385 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940923
BIST
11:231.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.447
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|Önceki Kapanış
|: 1.447
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1.450
En Düşük
1.444
11:238,6078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,5850
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|Önceki Kapanış
|: 8,6200
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8,6340
En Düşük
8,5831
11:2310,4836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
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|Açılış
|: 10,4400
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|Önceki Kapanış
|: 10,4900
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10,5214
En Düşük
10,4537
11:23522,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,13
|Açılış
|: 522,80
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ATATP
|31,94
|8.856.387
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.039.610
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|3.457.963
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|78,40
|19.134.350
|% 7,18
|
|YAYLA
|3,90
|7.347.522
|% -7,80
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,06
|9.733.607
|% -6,40
|
|FRIGO
|20,66
|7.902.079
|% -4,70
|
|NTHOL
|5,24
|49.997.780
|% -4,55
|
|GARAN
|8,28
|435.078.774
|% -0,12
|
|THYAO
|14,29
|336.798.547
|% 0,07
|
|SASA
|34,80
|328.688.164
|% 3,02
|
|KOZAL
|127,30
|326.094.809
|% 1,60
|
|SISE
|8,22
|292.976.681
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,25
|177.895.288
|% 0,45
|
|GARAN
|8,28
|435.078.774
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,99
|96.771.207
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|46.367.283
|% 0,00
|
|SISE
|8,22
|292.976.681
|% 0,37
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6057
|8,6078
|% -0,06
|
|Euro
|10,4785
|10,4836
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,1124
|12,1732
|% -0,49
|
|Frank
|9,5311
|9,5885
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2849
|2,2964
|% -0,20
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-7,61
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|-0,64
|