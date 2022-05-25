***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onayından geçen Şirket Esas Sözleşmesinin 13'üncü maddesinin tadili 25.05.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032520BIST