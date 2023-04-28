***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.04.2023 16:44
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadili Ankara Ticaret Odası tarafından 27.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 28.04.2023 tarihinde 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142914
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0378
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0820
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.245,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.244,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4460
|19,4561
|% 0,16
|
|Euro
|21,4799
|21,5009
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,3924
|24,5147
|% 0,69
|
|Frank
|21,7450
|21,8760
|% 0,44
|
|Riyal
|5,1705
|5,1964
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|2,48
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,98
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.118
|9.433
|151,00
|
|Yarım
|4.450
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|1,86
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem