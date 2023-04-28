***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOlağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadili Ankara Ticaret Odası tarafından 27.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 28.04.2023 tarihinde 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142914BIST