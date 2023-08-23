***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.08.2023 17:37
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadili Ankara Ticaret Odası tarafından 23.08.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10899 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188720
BIST
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17:117.633
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 31,13
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1125,7439
En Yüksek
|Değişim
|: -5,32%
|| -1,4454
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1127,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -5,18%
|| -1,5287
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:111.587,28
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,96
|Açılış
|: 1.587,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GARAN
|54,45
|6.572.336.866
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|292,00
|2.519.834.304
|% -10,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.308.353
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.061.794
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.133.722
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|336.994.160
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,88
|14.010.285.484
|% 9,61
|
|ISCTR
|18,15
|13.074.044.988
|% 8,10
|
|THYAO
|237,20
|12.273.117.170
|% -1,04
|
|AKBNK
|30,30
|11.070.679.820
|% 9,54
|
|KLSER
|115,20
|10.406.237.279
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,88
|14.010.285.484
|% 9,61
|
|ISCTR
|18,15
|13.074.044.988
|% 8,10
|
|EKGYO
|8,60
|5.004.963.198
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,15
|2.093.670.733
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,30
|11.070.679.820
|% 9,54
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6685
|25,7439
|% -5,32
|
|Euro
|27,8279
|27,9976
|% -5,18
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.586
|1.586
|-88,06
|
|Cumhuriyet
|11.098
|11.266
|-409,00
|
|Tam
|10.745
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.389
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.771
|-79,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|-1,21
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,74
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAYSE, PCILT, EGPRO, OZRDN, RTALB, ASGYO, EYGYO, GRSEL, FZLGY, EGEPO
-
17:26
ZRGYO, QNBFB, ULKER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
BIGCH, OZRDN, AKMGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında