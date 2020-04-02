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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

02.04.2020 15:01
GÜNCEL HABERLER



***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/11/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Havacılık Teknolojileri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02/04/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
40.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
100 TL
Toplam Tutar
40.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
40
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
40
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
40
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0002
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0003
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/03/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Bedel
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret A.Ş. 'ye 02.04.2020 tarihinde ödeme yapılarak hisse devir işlemi tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834213


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 5,08 1.655.801 % 9,96  
BMELK 1,33 309.641 % 9,92  
ITTFH 2,33 51.742.864 % 9,91  
YAPRK 7,43 3.438.443 % 9,91  
DAGHL 3,00 7.046.092 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2427 8,2841 % -0,28  
Frank 6,8525 6,8938 % -0,90  
Riyal 1,7703 1,7792 % -0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.608 1.609 16,92  
Altın Gr. 343 344 0,35  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,41 14,44 0,47  
Gümüş Gr. 3,09 3,10 0,08  
B. Petrol 26,80 26,80 2,06  
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