***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 5.246 0 214.333 0 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 535.444 124.062 0 0 0 1.419.220 1.375.901 2.795.121 4.767.581 542 4.768.123Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 5.246 0 214.333 0 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 535.444 124.062 0 0 0 1.419.220 1.375.901 2.795.121 4.767.581 542 4.768.123Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.625 0 0 0 1.242.676 -1.291.301 -48.625 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.729 0 -19.729 0 0 0 20.261 0 532 0 0 0 0 0 194.168 0 0 194.168 0 0 0 0 0 194.168 0 0 0 0 0 2.318.197 2.318.197 2.512.897 1.150 2.514.047Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.318.197 2.318.197 2.318.197 1.150 2.319.347Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.729 0 -19.729 0 0 0 0 0 -19.729 0 0 0 0 0 194.168 0 0 194.168 0 0 0 0 0 194.168 0 0 0 0 0 0 0 174.439 0 174.439Sermaye Arttırımı140.000 0 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.936.723 0 2.936.723Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.600 -84.600 -84.600 0 -84.600Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.728 42.728Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 2.040.057 -2.144.197 -104.140 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.281 0 -14.281 0 0 0 9.935 0 -4.346 0 0 0 0 0 203.686 0 0 203.686 0 0 0 0 0 203.686 0 0 0 0 0 3.340.447 3.340.447 3.539.787 12.226 3.552.013Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.340.447 3.340.447 3.340.447 12.226 3.352.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.281 0 -14.281 0 0 0 9.935 0 -4.346 0 0 0 0 0 203.686 0 0 203.686 0 0 0 0 0 203.686 0 0 0 0 0 0 0 199.340 0 199.340Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -174.000 -174.000 0 -174.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.865 13.865Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 35.442 0 210.519 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI850.900 272.200Dönem Karı (Zararı)3.352.673 2.319.347Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.798.425 1.907.656Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 241.216 171.391Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler64.450 -36.780Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 56.742 -19.239Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 7.708 -17.541Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler729.803 747.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 76.847 55.008Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 198.240 385.888Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 448.790 305.852Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 5.926 381Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-278.178 -112.645Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 -795.743 -657.252Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-25 517.565 544.607Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 -2.325 8.951Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -44.142 -77.581Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler137.302 108.318Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler950.299 1.098.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.060.678 -3.715.776Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.374.680 -1.268.990Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-176.737 -91.459Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-877.880 -1.316.341Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -49.364 -690.885Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.302.132 770.883Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)111.066 -11.260Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler83.418 -731.312Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)83.418 -731.312Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.591 1.239Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-10.624 12.175Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-891.292 -87.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-237.308 -301.833Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.090.420 511.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -44.141 -25.426Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -190.520 -204.698Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.859 -8.903YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.695.069 -1.746.003Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.939 1.057Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.656.858 -1.738.434Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -355.248 -343.541Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.301.610 -1.394.893Türev Araçlardan Nakit Girişleri-6.039 0Alınan Temettüler23 4.618 5.222Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-39.729 -13.848FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.256.612 3.268.754Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.936.723Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.936.723Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.568.237 1.128.345Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.263.577 -991.092Ödenen Temettüler19 -174.000 -84.600Ödenen Faiz25 -88.153 -25.142Alınan Faiz214.105 304.520YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)412.443 1.794.951Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.573 30.685NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)426.016 1.825.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.087.387 1.261.752DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.513.403 3.087.388Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.513.842 3.115.691Finansal Yatırımlar29 6.039 0Ticari Alacaklar6 3.884.933 3.072.113İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.118.103 772.851İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.766.830 2.299.262Diğer Alacaklar7 380.554 204.117İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.150 24İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar379.404 204.093Stoklar9 4.473.927 3.576.618Peşin Ödenmiş Giderler10 1.320.266 1.319.330İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 284.767 311.668İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.035.499 1.007.662Diğer Dönen Varlıklar18 396.937 328.811ARA TOPLAM13.976.498 11.616.680TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.976.498 11.616.680DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar29 988.464 778.665Ticari Alacaklar6 5.584.899 2.826.939İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.266.624 1.976.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.318.275 850.400Diğer Alacaklar7 1.064 764İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.064 764Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 121.769 93.586Maddi Duran Varlıklar11 1.573.931 1.336.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.276.578 1.082.067Peşin Ödenmiş Giderler10 584.653 504.399İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 299.369 155.933İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler285.284 348.466Ertelenmiş Vergi Varlığı27 785.951 734.092Diğer Duran Varlıklar18 739.236 500.142TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.656.545 7.856.951TOPLAM VARLIKLAR25.633.043 19.473.631KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30 1.612.321 698.526Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30 611.198 67.277Ticari Borçlar6 3.607.856 2.548.583İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 763.186 593.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.844.670 1.954.672Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 145.939 34.873Diğer Borçlar7 58.500 2.732İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 60İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar58.500 2.672Devlet Teşvik ve Yardımları13 43.194 53.818Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 580.389 632.645İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 418.578 510.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)161.811 121.894Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 12.847 2.836Kısa Vadeli Karşılıklar1.067.379 634.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 72.819 49.382Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 994.560 585.569Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 4.247 8.237ARA TOPLAM7.743.870 4.684.478TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.743.870 4.684.478UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30 9.098 20.234Ticari Borçlar6 1.860.305 1.768.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.425.811 1.617.969İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar434.494 150.314Diğer Borçlar7 4.929 106İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.929 106Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.837.987 2.296.513İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.262.598 1.669.160İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)575.389 627.353Uzun Vadeli Karşılıklar607.561 526.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 225.731 198.611Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 381.830 328.385Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler394 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.320.274 4.612.132TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.064.144 9.296.610ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.498.388 10.132.601Ödenmiş Sermaye19 1.140.000 1.140.000Sermaye Düzeltme Farkları19 98.621 98.621Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.796.723 2.796.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)175.077 189.358Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)175.077 189.358Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)207.431 207.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.354 -18.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)968.740 755.119Yabancı Para Çevrim Farkları35.442 25.507Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)933.298 729.612Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)933.298 729.612Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 276.827 172.687Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.701.953 2.661.896Net Dönem Karı veya Zararı3.340.447 2.318.197Kontrol Gücü Olmayan Paylar70.511 44.420TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.568.899 10.177.021TOPLAM KAYNAKLAR25.633.043 19.473.631Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 13.012.551 9.008.516Satışların Maliyeti20 -9.640.818 -6.797.424TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.371.733 2.211.092BRÜT KAR (ZARAR)3.371.733 2.211.092Genel Yönetim Giderleri21 -343.456 -221.719Pazarlama Giderleri21 -204.118 -150.760Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -211.565 -114.408Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 3.818.370 5.654.167Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -3.253.702 -5.153.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.177.262 2.225.096Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 6.379 4.789Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 2.325 -8.951FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.185.966 2.220.934Finansman Gelirleri24 985.207 876.479Finansman Giderleri25 -862.642 -855.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.308.531 2.241.766Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri44.142 77.581Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -14.868 -11.022Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 59.010 88.603SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.352.673 2.319.347DÖNEM KARI (ZARARI)3.352.673 2.319.347Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.226 1.150Ana Ortaklık Payları28 3.340.447 2.318.197Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.281 -19.729Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -17.851 -24.662Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.570 4.933Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 3.570 4.933Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar213.621 214.429Yabancı Para Çevrim Farkları26 9.935 20.261Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)26 214.406 204.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.720 -10.219Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26-27 -10.720 -10.219DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)199.340 194.700TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.552.013 2.514.047Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.226 1.150Ana Ortaklık Payları3.539.787 2.512.897http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818469BIST