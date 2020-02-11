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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

11.02.2020 18:27
GÜNCEL HABERLER



***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ASELSAN 2020 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır
Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL bazında): %40 - %50
Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı: %20 – %22
Konsolide Yatırım Harcamaları: 1.500 Milyon TL
Bu beklentiler yıl ortalamasında USD/TL kurunun 6,18 ve EUR/TL kurunun 6,98 seviyesinde olacağı varsayımına dayanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818476


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 10,98 258.604.088 % 20,00  
BOSSA 11,56 43.441.784 % 19,92  
QNBFB 51,75 1.250.616 % 15,00  
SAYAS 3,59 6.112.353 % 14,70  
ISATR 332.000,00 332.000 % 14,48  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7662 7,8051 % 0,31  
Frank 6,1430 6,1800 % 0,22  
Riyal 1,5993 1,6073 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.567 -7,50  
Altın Gr. 303 303 -1,21  
Cumhuriyet 2.016 2.046 -2,00  
Tam 2.007 2.057 0,07  
Yarım 970 995 0,03  
Çeyrek 487 498 0,02  
Gümüş.Ons 17,58 17,61 -0,19  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,03  
B. Petrol 54,39 54,39 1,12  
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