***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarASELSAN 2020 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadırKonsolide Gelirlerdeki Artış (TL bazında): %40 - %50Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı: %20 – %22Konsolide Yatırım Harcamaları: 1.500 Milyon TLBu beklentiler yıl ortalamasında USD/TL kurunun 6,18 ve EUR/TL kurunun 6,98 seviyesinde olacağı varsayımına dayanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818476BIST