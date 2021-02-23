***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
23.02.2021 19:08
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELSAN 2021 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır
Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL bazında): %40 - %50
Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı: %20 – %22
Konsolide Yatırım Harcamaları: 2.000 Milyon TL
Bu beklentiler yıl ortalamasında USD/TL kurunun 8,26 ve EUR/TL kurunun 9,83 seviyesinde olacağı varsayımına dayanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911980
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
18:057,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0653
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
18:05409,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,72
|Açılış
|: 410,04
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|15.883.397
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0658
|7,0669
|% 0,65
|
|Euro
|8,5938
|8,5989
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,9380
|9,9879
|% 1,02
|
|Frank
|7,8116
|7,8587
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8787
|1,8881
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-3,56
|
|Altın Gr.
|409
|410
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,55
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|64,30
|64,30
|-0,06
|