***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 03.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Çankırı Yolu 7. Km.Gündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.6 - 2019 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.10 - 2019 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.12 - 2020 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.13 - 2020 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ASELSAN_2019_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ASELSAN_2019_ORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_MEETING_ INFORMATIVE_DOCUMENTS.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 45. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin, gündem maddeleri hakkında açıklamaların, vekaletname örneğinin ve 2019 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin raporların yer aldığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ekte verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821513BIST