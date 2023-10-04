***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 15.08.2023Genel Kurul Tarihi 22.09.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.09.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Çankırı Yolu 7. KmGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.3 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 04.10.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 22.09.2023 ASELSAN Olagaustu Genel Kurul Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 22.09.2023 ASELSAN Extraordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - TutanakEK: 3 22.09.2023 ASELSAN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Katılanlar.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 22.09.2023 ASELSAN Extraordinary General Assembly List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarOlağanüstü Genel Kurul kararları 04.10.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10928 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199681BIST