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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.10.2023 18:30
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 15.08.2023
Genel Kurul Tarihi 22.09.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Çankırı Yolu 7. Km

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.10.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 22.09.2023 ASELSAN Olagaustu Genel Kurul Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 22.09.2023 ASELSAN Extraordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 3 22.09.2023 ASELSAN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Katılanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 22.09.2023 ASELSAN Extraordinary General Assembly List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Olağanüstü Genel Kurul kararları 04.10.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10928 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199681


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ICUGS 9,02 5.141.904 % 10,00  
ISBTR 308.432,10 16.356.667 % 10,00  
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Frank 29,9636 30,1441 % 0,76  
Riyal 7,3282 7,3649 % 0,24  
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Altın Gr. 1.616 1.617 4,75  
Cumhuriyet 11.117 11.280 29,00  
Tam 10.881 10.997 37,00  
Yarım 5.457 5.516 19,00  
Çeyrek 2.720 2.758 10,00  
Gümüş.Ons 20,96 20,99 -0,19  
Gümüş Gr. 18,59 18,62 -0,11  
B. Petrol 87,14 87,14 -3,78  
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