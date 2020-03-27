ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9911
|8,0312
|% 2,69
|Frank
|6,7151
|6,7555
|% 1,53
|Riyal
|1,7125
|1,7211
|% 0,86
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.627
|1.629
|-1,32
|Altın Gr.
|337
|338
|2,13
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,47
|0,07
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|B. Petrol
|24,41
|24,41
|-1,93
Seans Raporu
- 17:59MTRYO Yüzde -9.73 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 526, 941 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 88, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 08 altında . İşlem hacmi 10, 433.00 milyon TL de
- 17:56BRKSN Yüzde -6.76 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 363, 580 adet işlem
- 17:55MTRYO Yüzde -9.51 oranında düşüşle 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 524, 139 adet işlem
- 17:54KRONT Yüzde -7.28 oranında düşüşle 15.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 034, 065 adet işlem