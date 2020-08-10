***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tamamlanması Sonrası Kâr Dağıtım TablosuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırımının TamamlanmasıKarar Tarihi 25.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 1. Taksit 0,0979532 9,79532 15 0,0832602 8,32602A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 2. Taksit 0,0489766 4,89766 15 0,0416301 4,16301A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 3. Taksit 0,0489766 4,89766 15 0,0416301 4,16301A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 TOPLAM 0,1959064 19,59064 15 0,1665204 16,65204B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 1. Taksit 0,0979532 9,79532 15 0,0832602 8,32602B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 2. Taksit 0,0489766 4,89766 15 0,0416301 4,16301B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 3. Taksit 0,0489766 4,89766 15 0,0416301 4,16301B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 TOPLAM 0,1959064 19,59064 15 0,1665204 16,65204Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 17.07.2020 17.07.2020 21.07.2020 20.07.20202. Taksit 16.10.2020 16.10.2020 20.10.2020 19.10.20203. Taksit 18.12.2020 18.12.2020 22.12.2020 21.12.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 605.454.545,454 100B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 534.545.454,546 100Ek AçıklamalarŞirketimizin tamamlanan bedelsiz sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermayenin 2.280.000.000 TL'ye artması nedeniyle kâr dağıtım oranları yeni sermayeye göre hesaplanarak değiştirilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.140.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 221.616.368,62Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.308.531.452 3.686.183.1404. Vergiler ( - ) 44.141.945 05. Net Dönem Kârı 3.340.447.007 3.686.183.1406. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 6.383.631,38 6.383.631,388. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.334.063.375,62 3.679.799.508,62Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 550.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.334.613.375,62 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.197.000.000 1.197.000.000* Nakit 57.000.000 57.000.000* Bedelsiz 1.140.000.000 1.140.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 278.000.000 278.000.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 27.800.000 27.800.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.831.263.375,62 2.176.999.508,6220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 151.230.861,25 605.454.545,46 22,7 1,24978 124,97807B Grubu 133.519.138,75 534.545.454,54 20,04 1,24978 124,97807TOPLAM 284.750.000 1.140.000.000 42,74 1,24978 124,97807Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(1) Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 44.141.945,-TL net Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri elde etmiştir.(2) Şirketimizin net dönem kârı 3.352.673.396,- TL olup, bu tutarın 12.226.389,-TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 3.340.447.007,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867278BIST