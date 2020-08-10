***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.08.2020 16:00
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tamamlanması Sonrası Kâr Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırımının Tamamlanması
Karar Tarihi 25.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 1. Taksit 0,0979532 9,79532 15 0,0832602 8,32602
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 2. Taksit 0,0489766 4,89766 15 0,0416301 4,16301
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 3. Taksit 0,0489766 4,89766 15 0,0416301 4,16301
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 TOPLAM 0,1959064 19,59064 15 0,1665204 16,65204
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 1. Taksit 0,0979532 9,79532 15 0,0832602 8,32602
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 2. Taksit 0,0489766 4,89766 15 0,0416301 4,16301
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 3. Taksit 0,0489766 4,89766 15 0,0416301 4,16301
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 TOPLAM 0,1959064 19,59064 15 0,1665204 16,65204
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 17.07.2020 17.07.2020 21.07.2020 20.07.2020
2. Taksit 16.10.2020 16.10.2020 20.10.2020 19.10.2020
3. Taksit 18.12.2020 18.12.2020 22.12.2020 21.12.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 605.454.545,454 100
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 534.545.454,546 100
Ek Açıklamalar
Şirketimizin tamamlanan bedelsiz sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermayenin 2.280.000.000 TL'ye artması nedeniyle kâr dağıtım oranları yeni sermayeye göre hesaplanarak değiştirilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.140.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 221.616.368,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.308.531.452 3.686.183.140
4. Vergiler ( - ) 44.141.945 0
5. Net Dönem Kârı 3.340.447.007 3.686.183.140
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 6.383.631,38 6.383.631,38
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.334.063.375,62 3.679.799.508,62
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 550.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.334.613.375,62 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.197.000.000 1.197.000.000
* Nakit 57.000.000 57.000.000
* Bedelsiz 1.140.000.000 1.140.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 278.000.000 278.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 27.800.000 27.800.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 1.831.263.375,62 2.176.999.508,62
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 151.230.861,25 605.454.545,46 22,7 1,24978 124,97807
B Grubu 133.519.138,75 534.545.454,54 20,04 1,24978 124,97807
TOPLAM 284.750.000 1.140.000.000 42,74 1,24978 124,97807
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(1) Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 44.141.945,-TL net Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri elde etmiştir.
(2) Şirketimizin net dönem kârı 3.352.673.396,- TL olup, bu tutarın 12.226.389,-TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 3.340.447.007,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867278
BIST