***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.06.2021 22:06
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 25.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
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Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 Peşin 0,1754385 17,54385 15 0,1491227 14,91227
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 Peşin 0,1754385 17,54385 15 0,1491227 14,91227
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 19.11.2021 19.11.2021 23.11.2021 22.11.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 0 0
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 197.390.996,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 400.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 17,54386 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,54386) kısmının, (net 340.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 14,91228 Kuruş, çıkarılmış sermay-e üzerinden net %14,91228) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 28.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 19 Kasım 2021 tarihinde dağıtılmasına 46. Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.280.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 228.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 4.885.150.480 3.947.819.936
4. Vergiler ( - ) 423.884.994 0
5. Net Dönem Kârı 4.449.105.886 3.947.819.936
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 197.390.996,8 197.390.996,8
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.251.714.889,2 3.750.428.939,2
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.251.714.889,2 3.750.428.939,2
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.737.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.266.451.889,2 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 114.000.000 114.000.000
* Nakit 114.000.000 114.000.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 286.000.000 286.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 28.600.000 28.600.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 3.823.114.889,2 3.321.828.939,2
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 180.574.162,68 0 3,54 0,14912 14,91228
B Grubu 159.425.837,32 0 3,13 0,14912 14,91228
TOPLAM 340.000.000 0 6,67 0,14912 14,91228
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(1) Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 423.884.994,-TL net Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri elde etmiştir.
(2) Şirketimizin net dönem kârı 4.461.265.486,- TL olup, bu tutarın 12.159.600,-TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 4.449.105.886,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944949
BIST