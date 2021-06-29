***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Payı DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 Peşin 0,1754385 17,54385 15 0,1491227 14,91227B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 Peşin 0,1754385 17,54385 15 0,1491227 14,91227Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 19.11.2021 19.11.2021 23.11.2021 22.11.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 0 0B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 197.390.996,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 400.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 17,54386 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,54386) kısmının, (net 340.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 14,91228 Kuruş, çıkarılmış sermay-e üzerinden net %14,91228) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 28.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 19 Kasım 2021 tarihinde dağıtılmasına 46. Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.280.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 228.000.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.885.150.480 3.947.819.9364. Vergiler ( - ) 423.884.994 05. Net Dönem Kârı 4.449.105.886 3.947.819.9366. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 197.390.996,8 197.390.996,88. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.251.714.889,2 3.750.428.939,2Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.251.714.889,2 3.750.428.939,29. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.737.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.266.451.889,2 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 114.000.000 114.000.000* Nakit 114.000.000 114.000.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 286.000.000 286.000.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 28.600.000 28.600.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 3.823.114.889,2 3.321.828.939,220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 180.574.162,68 0 3,54 0,14912 14,91228B Grubu 159.425.837,32 0 3,13 0,14912 14,91228TOPLAM 340.000.000 0 6,67 0,14912 14,91228Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(1) Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 423.884.994,-TL net Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri elde etmiştir.(2) Şirketimizin net dönem kârı 4.461.265.486,- TL olup, bu tutarın 12.159.600,-TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 4.449.105.886,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944949BIST